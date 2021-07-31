Экраны новейших MacBook начали трескаться без причины

Для столкнувшихся с данной проблемы в официальном сообществе Apple и на Reddit уже созданы специальные ветки, в которых пользователи делятся своими историями и предполагают о возможных причинах произошедшего. Так, некоторые считают, что случится это могло из-за мусора, который остался на нижней части во время закрытия устройства. Некоторые полагают, что дисплей изогнулся при закрытии, открытии или транспортировке, другие — что у MacBook слабая рамка.