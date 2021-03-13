Эксперт раскрыл способы продлить срок службы ноутбука
Так, по его словам, одним из способом продлить срок службы является прогон полного цикла работы компьютера с периодичностью раз в два месяца. Это предполагает отключение его от электросети, разряжение аккумулятора до 0 с последующей зарядкой. Еще одним способом является перевод ноутбука на ночь в режим сна.
Специалист порекомендовал периодически перезагружать ноутбук, чтобы ограничить постепенное накапливание ошибок, которое провоцирует замедление работы программ. Причем этот метод эффективен для повышения скорости работы приложений на смартфонах.
Любой компьютер рассчитан на постоянную работу. Она не должна ему вредить. По дизайну и по конструкции стационарные модели и ноутбуки в нормальном режиме должны выдерживать работу в течение любого срока. Выключать их, чтобы сберечь определённый ресурс, не нужно.