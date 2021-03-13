Эксперт раскрыл способы продлить срок службы ноутбука

Так, по его словам, одним из способом продлить срок службы является прогон полного цикла работы компьютера с периодичностью раз в два месяца. Это предполагает отключение его от электросети, разряжение аккумулятора до 0 с последующей зарядкой. Еще одним способом является перевод ноутбука на ночь в режим сна.

Специалист порекомендовал периодически перезагружать ноутбук, чтобы ограничить постепенное накапливание ошибок, которое провоцирует замедление работы программ. Причем этот метод эффективен для повышения скорости работы приложений на смартфонах.