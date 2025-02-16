Эксперт: у Intel Core Ultra 200 пиковая производительность всего 13 TOPS

По словам Хачмана, эти процессоры поколения Arrow Lake превосходят предыдущие модели. Однако, эти чипы не оснащены нейропроцессором (NPU), необходимым для работы ИИ на всех уровнях. Автор отмечает, что «может быть, пришло время для Intel и AMD задуматься о желаниях потребителей и создании универсального ПК для мейнстрима?».

Кроме того, Core Ultra 200 не может обеспечить производительность, необходимую для адекватной работы ИИ, и его пиковая производительность составляет всего 13 TOPS, что гораздо ниже требований к производительности, например Copilot+ от Microsoft.

«Это означает, что Intel действительно не может предложить ноутбук с Core 200H тем, кто хочет участвовать в программе Copilot+ от Microsoft, сейчас или в будущем. Это невынужденная и очевидная ошибка. Intel и, в некоторой степени, другие производители чипов для ПК теряют представление о том, каким должен быть "мейнстримовый" процессор для ПК: семейство из одного чипа, которое предлагает хороший CPU, GPU и NPU для полной производительности», — считает автор.