Эксперт усомнился в выходе компактного 12-дюймового MacBook

На данный момент мы скептически относимся к 12-дюймовому MacBook <...> Стратегия Apple в настоящее время подразумевает выпуск 13-дюймовых и более крупных ноутбуков <...> Компании в цепочке поставок дисплеев для MacBook Pro, с которыми мы общались, не знают об этом о 12-дюймовом MacBook.