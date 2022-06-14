Эксперт усомнился в выходе компактного 12-дюймового MacBook

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Эксперт усомнился в выходе компактного 12-дюймового MacBookИ даже убедительно аргументировал свою точку зрения
В начале июня, в рамках WWDC 2022, компания Apple анонсировала обновлённый MacBook Air с чипом M2. Практически сразу после этого в сети появились утечки о 15-дюймовом MacBook Air и 12-дюймовом MacBook.
Теперь же своим мнением на счёт выхода последнего поделился авторитетный инсайдер и аналитик DSCC Росс Янг. Он заявил, что относится достаточно «скептически» к слухам о MacBook 12”.
На данный момент мы скептически относимся к 12-дюймовому MacBook <...> Стратегия Apple в настоящее время подразумевает выпуск 13-дюймовых и более крупных ноутбуков <...> Компании в цепочке поставок дисплеев для MacBook Pro, с которыми мы общались, не знают об этом о 12-дюймовом MacBook.
Росс Янг
Напомним, что ранее сообщалось, что MacBook Air 15” получит такой же дизайн, как свежая модель MacBook Air 2022 (M2). Отличие будет заключаться в увеличенных дисплее и корпусе.