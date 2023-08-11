Эксперты назвали главные причины провала самого первого ноутбука Apple в истории

Первый попыткой компании войти в мир портативных компьютеров стал Macintosh Portable, выпущенный в 1989 году. Несмотря на то что он был представлен как крупное новшество, устройство столкнулось с рядом проблем.

Во-первых, ноутбук был слишком тяжёлым. Его вес составлял около 7,3 кг, что эквивалентно весу пяти MacBook Air. Это делало его трудным для переноски, несмотря на «портативность».

Во-вторых, инновационная батарея быстро разряжалась, особенно в моделях с подсветкой экрана.

Но, возможно, самой большой проблемой была его цена: от $6500 до $7000, что с учётом инфляции сегодня составляло бы от $16 042 до $17 256.

Все эти факторы привели к тому, что Macintosh Portable не смог добиться такого же успеха, как настольные компьютеры Apple того времени.