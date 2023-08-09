Эксперты объяснили, почему современным студентам не нужен MacBook Air

Недавний анализ показал, что для большинства студентов iPad Pro или iPad Air с клавиатурой Magic Keyboard может быть более выгодным выбором, чем MacBook Air.

Основное преимущество iPad заключается в его гибкости: он может функционировать и как планшет, и как ноутбук — в зависимости от необходимости.

Одним из ключевых аргументов в пользу iPad является возможность использования Apple Pencil для ручного ввода. Студенты могут легко делать заметки, рисовать диаграммы и даже конвертировать рукописный текст в цифровой формат. Это делает процесс заметок более удобным и эффективным.

Кроме того, iPad предлагает опцию подключения к сотовой сети, что позволяет студентам оставаться на связи даже вне зоны действия Wi-Fi.

С точки зрения цены, базовый MacBook Air стоит $999, в то время как полностью оснащённый iPad с клавиатурой и ручкой может стоить значительно меньше.

Таким образом, для многих студентов iPad может стать более практичным и экономичным решением, чем MacBook Air, сочетая в себе функции планшета и ноутбука.