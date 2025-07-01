Эксперты объяснили, почему в РФ опять выросли продажи ноутбуков без предустановленной Windows

Эксперты объяснили, почему в РФ опять выросли продажи ноутбуков без предустановленной WindowsДоля таких устройств составила 43%
© Ferra.ru
Всего за три месяца 2025 года во всех сегментах — корпоративном, государственном и массовом — было продано около 371 000 ноутбуков без ОС, что составляет 44% от общего объема, согласно аналитике GfK. При этом, по оценкам «Марвел-дистрибуции», в b2b-сегменте доля таких устройств может превышать 60%.
Спрос растет в первую очередь из-за ухода Microsoft с российского рынка, что вынудило компании искать альтернативы. Многие предприятия используют ранее приобретенные лицензии Windows или покупают отдельные версии, например, Enterprise, которые редко устанавливаются на новые устройства. Как объясняет главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, бизнес просто переносит действующие лицензии со старых машин на новые, адаптируя систему под свои нужды.
У юрлиц часто есть готовый пакет приобретенных ранее и по-прежнему действующих лицензий на Windows 10/11, которые просто кочуют со старых ноутбуков на новые, иногда в формате кастомизированных решений под нужды конкретного предприятия.
Ключевым фактором остается экономия: ноутбуки без Windows стоят на 10−20 тысяч рублей дешевле. Это особенно актуально при оптовых закупках, когда на масштабе удается значительно снизить затраты.
Некоторые заказчики приобретают российские ОС, такие как Alt Linux, Astra Linux или «Ред ОС», отдельно. Однако эксперты признают, что часть покупателей может осознанно устанавливать пиратские версии Windows, поскольку переход на отечественное ПО требует времени и ресурсов, а сотрудники привыкли к привычной экосистеме.
Чаще всего устройства без предустановленных систем представлены китайскими брендами, такими как Huawei, Honor и Lenovo. По словам Евгения Перова из Compass, Apple также сохраняет популярность, особенно среди специалистов, работающих с инженерными задачами.
Розничные продажи подтверждают тренд: по информации «М.видео-Эльдорадо», в первом квартале 2025 года 42,4% ноутбуков в рознице были без ОС. При этом лидерами по популярности стали Asus, Apple, Huawei, MSI и Lenovo.
Российские производители пытаются занять освободившуюся нишу. Например, вендор «Инферит техника» продает ноутбуки с собственной ОС «МСВСфера». Компания сообщает о значительном росте продаж в корпоративном сегменте с 2021 года, хотя конкретные цифры не раскрываются.