Эксперты объяснили, почему в РФ опять выросли продажи ноутбуков без предустановленной Windows

Ключевым фактором остается экономия: ноутбуки без Windows стоят на 10−20 тысяч рублей дешевле. Это особенно актуально при оптовых закупках, когда на масштабе удается значительно снизить затраты.

Некоторые заказчики приобретают российские ОС, такие как Alt Linux, Astra Linux или «Ред ОС», отдельно. Однако эксперты признают, что часть покупателей может осознанно устанавливать пиратские версии Windows, поскольку переход на отечественное ПО требует времени и ресурсов, а сотрудники привыкли к привычной экосистеме.

Чаще всего устройства без предустановленных систем представлены китайскими брендами, такими как Huawei, Honor и Lenovo. По словам Евгения Перова из Compass, Apple также сохраняет популярность, особенно среди специалистов, работающих с инженерными задачами.

Розничные продажи подтверждают тренд: по информации «М.видео-Эльдорадо», в первом квартале 2025 года 42,4% ноутбуков в рознице были без ОС. При этом лидерами по популярности стали Asus, Apple, Huawei, MSI и Lenovo.

Российские производители пытаются занять освободившуюся нишу. Например, вендор «Инферит техника» продает ноутбуки с собственной ОС «МСВСфера». Компания сообщает о значительном росте продаж в корпоративном сегменте с 2021 года, хотя конкретные цифры не раскрываются.