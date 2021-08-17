Эксперты оценили первый российский ноутбук для импортозамещения

Положительными сторонами ноутбука можно назвать возможность его апгрейда и автономность. Последняя, при средних нагрузках, составляет до 8 часов работы от одного заряда.

Отметим, что в основу «Гравитона» лёг процессор Intel Core i5-8259U, который преимущественно устанавливался в ноутбуки 2018 года выпуска. Вес устройства — 1,69 кг.