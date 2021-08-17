Эксперты оценили первый российский ноутбук для импортозамещения

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 10:02
Эксперты оценили первый российский ноутбук для импортозамещенияЕсли кратко: устройство получилось спорным
В сети наконец-то появились отзывы о первом российском ноутбуке для госучреждений и компаний — «Гравитоне». Отличительной особенностью девайса является нацеленность на импортозамещение и использование материнской платы отечественной разработки.
По словам журналистов, которые протестировали «Гравитон Н15И-К2», девайс получил «местами устаревший дизайн» и явно недостаточное для современных игр железо. При этом у него есть несомненные плюсы, пишет РИА Новости.
Положительными сторонами ноутбука можно назвать возможность его апгрейда и автономность. Последняя, при средних нагрузках, составляет до 8 часов работы от одного заряда.
Отметим, что в основу «Гравитона» лёг процессор Intel Core i5-8259U, который преимущественно устанавливался в ноутбуки 2018 года выпуска. Вес устройства — 1,69 кг.