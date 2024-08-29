Эксперты составили топ ноутбуков на августе 2024 года

Dell Inspiron 14 Plus признан оптимальным выбором благодаря мощному процессору Intel Core 7 Ultra 155H и графике Intel Arc, хотя его охлаждение оставляет желать лучшего.

ASUS Zenbook 14 OLED, с процессором AMD Ryzen 7 и OLED-экраном, предлагает отличную цветопередачу и продолжительное время работы, но подходит больше для работы, чем для игр.

Среди бюджетных вариантов выделили Acer Aspire Go 15 на базе Intel Core i3, который справится с повседневными задачами, но не потянет требовательные игры. Также упомянут Lenovo Flex 5i Chromebook Plus с сенсорным экраном и возможностью раскладываться на 360 градусов.

Для геймеров рекомендован Alienware m16 R2 с Intel Core Ultra 7 и видеокартой NVIDIA RTX 4070. Более доступным игровым решением стал Asus TUF Gaming A16 с Ryzen 7 и Radeon RX 7600S, который, несмотря на цену, предлагает впечатляющую производительность и автономность.