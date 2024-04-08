Эксперты Tom's Hardware раскрыли топ-5 игровых ноутбуков по цене до $1000

Лидером стал Acer Nitro 16. Он порадует вас отличной игровой производительностью, ярким экраном, тихой работой системы охлаждения и богатым набором разъемов, включая USB 4. Из минусов – не самая лучшая веб-камера и предустановленное ненужное ПО.

Второе место занял MSI Katana 15. Он предлагает великолепную игровую производительность в разрешении 1080p, хорошую акустику и отличное соотношение цены и качества. К минусам можно отнести не самое продолжительное время автономной работы и не самый четкий экран.

Бронза досталась HP Victus 15. Это идеальный вариант для тех, кто не гонится за AAA-играми. Он порадует доступной ценой, но дисплей не самого высокого качества, а в комплекте также идет много ненужного ПО.

Четвертое место у Dell G15 (5520). Он сочетает в себе достойную игровую производительность, приятный дизайн и доступную цену. Единственный минус все тот же – обилие предустановленного ПО.

Замыкает пятерку Lenovo IdeaPad Gaming 3. Он привлекает стильным дизайном, доступной ценой и отличной акустикой. Но будьте готовы к тому, что в базовой версии будет одноканальная оперативная память и SSD на 256 ГБ.