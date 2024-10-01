Экстремально лёгкий и тонкий HONOR MagicBook Art 14 на Core 5/7 Ultra поступил в продажу в РФ

Устройство, с корпусом из магниевого сплава и титана, весит всего 1 кг и имеет толщину всего 1 см, что делает его одним из самых компактных и легких ноутбуков на рынке.

Стоимость модели начинается от 179 999 рублей, а в период предзаказа с 1 по 14 октября предоставляется скидка 20 000 рублей и планшет HONOR Pad 9 5G в подарок.

MagicBook Art 14 оснащен 14.6-дюймовым сенсорным OLED-экраном с покрытием 97% полезной площади, технологиями защиты зрения и функцией электронной книги для комфортного чтения.

Также ноутбук имеет съемную магнитную камеру, поддерживающую функции искусственного интеллекта для улучшения видеозвонков и конфиденциальности.

Устройство работает на процессорах Intel Core Ultra 5 и Ultra 7 с оптимизированной производительностью благодаря технологии HONOR OS Turbo 3.0. Батарея емкостью 60 Вт·ч обеспечивает до 9.5 часов работы без подзарядки.