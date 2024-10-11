Экзотические планшеты с матовым дисплеем Huawei MatePad 12 X и Pro 12.2" уже можно купить в РФ

Цена на MatePad 12 X начинается от 49 990 рублей за модель с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с клавиатурой. Версия с технологией PaperMatte обойдется в 59 990 рублей.

MatePad Pro 12.2” с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также клавиатурой, стоит 79 990 рублей, а вариант с 512 ГБ памяти и дисплеем PaperMatte — 89 990 рублей.