Экзотические планшеты с матовым дисплеем Huawei MatePad 12 X и Pro 12.2" уже можно купить в РФ

Опубликовано 11 октября 2024, 09:001 мин.
Экзотические планшеты с матовым дисплеем Huawei MatePad 12 X и Pro 12.2" уже можно купить в РФЕсть версия с PaperMatte-экраном
МТС объявил о старте продаж новых флагманских планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X в России. Обе новинки уже доступны для покупки в онлайн-магазине компании.
Цена на MatePad 12 X начинается от 49 990 рублей за модель с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с клавиатурой. Версия с технологией PaperMatte обойдется в 59 990 рублей.
MatePad Pro 12.2” с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также клавиатурой, стоит 79 990 рублей, а вариант с 512 ГБ памяти и дисплеем PaperMatte — 89 990 рублей.
Покупатели MatePad Pro 12.2” смогут выбрать подарок — наушники FreeClip, смарт-часы WATCH GT 4 или стилус M-Pencil третьего поколения. Для MatePad 12 X в подарок доступны WATCH FIT3, FreeBuds 6i или M-Pencil.
MatePad Pro 12.2” весит всего 508 г, а MatePad 12 X — 555 г, что делает их удобными для использования в любых условиях.