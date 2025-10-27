Энтузиаст протестировал MacBook Pro M5 на ААА-играх — Cyberpunk и Dota 2 работают без лагов

Часть проектов запускалась нативно, а часть — через слой совместимости CrossOver. Результаты оказались впечатляющими: большинство игр в 1080p демонстрировали стабильный фреймрейт выше 30 fps, а некоторые — свыше 60 fps.

Например, Shadow of the Tomb Raider выдала 61 fps, Dota 2 — до 110 fps, а Cyberpunk 2077 на настройках Ultra с MetalFX Quality показала 38 fps. Даже Elden Ring, запущенная через CrossOver, выдавала до 60 fps.