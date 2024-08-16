Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 16 августа 2024, 07:31
1 мин.

Энтузиаст собрал игровой ноутбук из компьютерных комплектующих

Очень интересный DIY-проект
YouTube-блогер Socket Science собрал уникальный игровой ноутбук, используя комплектующие от настольного ПК. Проект занял 14 месяцев и буквально вот-вот.
Энтузиаст собрал игровой ноутбук из компьютерных комплектующих
© Tom's Hardware

В качестве основы он выбрал Mini-ITX материнскую плату Gigabyte A520I, процессор AMD Ryzen 5 5600X и видеокарту XFX RX6600. Дисплеем выступил 16-дюймовый QHD-монитор с частотой 120 Гц, а клавиатура собрана из тонкого ножничного механизма.

Корпус ноутбука был напечатан на 3D-принтере и собран с помощью термической сварки. Особое внимание уделено охлаждению: создатель спроектировал свою систему на основе специальных радиаторов и тепловых трубок, а также разработал уникальный вентилятор.

© Tom's Hardware

Батареи в ноутбуке нет — Socket Science считает, что игровые устройства должны работать от сети. В опубликованном видео он продемонстрировал сборку и запуск игр на самодельном устройстве.

Socket Science признался, что доволен результатом, но не предоставил данных о температуре компонентов при работе.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ноутбук
,
#игровой ноутбук