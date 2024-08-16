Энтузиаст собрал игровой ноутбук из компьютерных комплектующих

В качестве основы он выбрал Mini-ITX материнскую плату Gigabyte A520I, процессор AMD Ryzen 5 5600X и видеокарту XFX RX6600. Дисплеем выступил 16-дюймовый QHD-монитор с частотой 120 Гц, а клавиатура собрана из тонкого ножничного механизма.

Корпус ноутбука был напечатан на 3D-принтере и собран с помощью термической сварки. Особое внимание уделено охлаждению: создатель спроектировал свою систему на основе специальных радиаторов и тепловых трубок, а также разработал уникальный вентилятор.