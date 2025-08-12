Энтузиаст создал iPadBook — гибрид MacBook Air и iPad Pro

Опубликовано 12 августа 2025, 07:501 мин.
Энтузиаст создал iPadBook — гибрид MacBook Air и iPad ProВыглядит как детище Apple, а не любительский мод
Китайский энтузиаст Шу Чан создал необычное устройство iPadBook — гибрид MacBook Air и iPad Pro, позволяющий буквально в секунды переключаться между macOS и iPadOS.
В основе модификации — MacBook Air M1, у которого вместо штатного дисплея установлен 3D-печатный шарнир с двенадцатью магнитами. К нему крепится iPad Pro, выступающий в роли сенсорного экрана ноутбука с поддержкой Apple Pencil.
Как только планшет отсоединяется, он мгновенно переходит в режим обычного iPad Pro на процессоре M4.
Наши коллеги из The Verge отметили, что, несмотря на чуть меньшую ширину планшета по сравнению с корпусом ноутбука, конструкция выглядит как фирменное устройство Apple — настолько аккуратно выполнен мод.