Ноутбуки и планшеты
13:47, 20 декабря 2022
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Энтузиаст выставил первый планшет Google на продажу за месяцы до официального релиза

По унизительно низкой цене

Google анонсировала свой первый планшет ещё в октябре, одновременно с линейкой Pixel 7. Правда, в отличие от флагманских смартфонов, Pixel Tablet должен поступить в продажу лишь в 2023 году.

Энтузиаст выставил первый планшет Google на продажу за месяцы до официального релиза

Фото: Wccftech

Ключевое слово здесь — «должен». Всё дело в том, что неизвестный энтузиаст уже обзавёлся парочкой планшетов. Более того, один из предсерийных образцов он даже выставил на продажу.

Самое смешное во всём этом — это цена, которую пользователь поставил за ещё даже невыпущенное устройство. Если это был бы какой-нибудь iPad Pro, то за него просили бы тысячи долларов. В свою очередь планшет от Google оценили всего в 400 долларов.

Энтузиаст выставил первый планшет Google на продажу за месяцы до официального релиза

Более того, вместе с самим устройством, энтузиаст также предлагает и док-станцию с интегрированной акустической системой.

Источник:Wccftech
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