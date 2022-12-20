Энтузиаст выставил первый планшет Google на продажу за месяцы до официального релиза

Энтузиаст выставил первый планшет Google на продажу за месяцы до официального релизаПо унизительно низкой цене
Google анонсировала свой первый планшет ещё в октябре, одновременно с линейкой Pixel 7. Правда, в отличие от флагманских смартфонов, Pixel Tablet должен поступить в продажу лишь в 2023 году.
Фото: Wccftech
Ключевое слово здесь — «должен». Всё дело в том, что неизвестный энтузиаст уже обзавёлся парочкой планшетов. Более того, один из предсерийных образцов он даже выставил на продажу.
Самое смешное во всём этом — это цена, которую пользователь поставил за ещё даже невыпущенное устройство. Если это был бы какой-нибудь iPad Pro, то за него просили бы тысячи долларов. В свою очередь планшет от Google оценили всего в 400 долларов.
Более того, вместе с самим устройством, энтузиаст также предлагает и док-станцию с интегрированной акустической системой.