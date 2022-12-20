Энтузиаст выставил первый планшет Google на продажу за месяцы до официального релиза

Ключевое слово здесь — «должен». Всё дело в том, что неизвестный энтузиаст уже обзавёлся парочкой планшетов. Более того, один из предсерийных образцов он даже выставил на продажу.

Самое смешное во всём этом — это цена, которую пользователь поставил за ещё даже невыпущенное устройство. Если это был бы какой-нибудь iPad Pro, то за него просили бы тысячи долларов. В свою очередь планшет от Google оценили всего в 400 долларов.