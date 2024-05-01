ЕС ужесточит правила для iPad

Ранее в список DMA (Digital Markets Act) уже попали iOS, App Store и Safari. Новые правила обязывают крупные IT-компании вроде Apple, Google, Amazon обеспечивать взаимодействие своих сервисов с конкурентами и ограничивать обмен данными между собственными продуктами.

По мнению комиссии, iPadOS ограничивает выбор пользователей, препятствуя им перейти на другие планшетные ОС. Apple же считает, что DMA ставит под угрозу безопасность данных пользователей.

Компания обязана выполнить требования DMA в течение полугода. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что решение направлено на обеспечение честной конкуренции. Apple заверила о готовности сотрудничать с комиссией, но обеспокоена рисками безопасности, которые, по мнению компании, влечет за собой DMA.

Кроме того, Еврокомиссия отдельно расследует политику App Store, проверяя, разрешает ли магазин Apple разработчикам бесплатно предлагать пользователям альтернативные варианты оплаты вне его экосистемы.