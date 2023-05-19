Ещё один китайский производитель ноутбуков пришёл в Россию: цены и характеристики новых Chuwi

На организованной совместно с сетью «Ситилинк» презентации будут представлены лэптопы CoreBook Plus, FreeBook и CoreBook X, планшеты UBook XPro и AuPad, а также неттоп CoreBox AMD 6600H.

Ноутбук CoreBook Plus получил ЦП Intel Core i5-1235u 12-го поколения и GPU — Intel Iris Xe Graphics, с оперативной памятью объёмом 16 ГБ и ёмкостью накопителя — 512 ГБ. Дисплей 16" разрешением 2560 на 1600 Мп.

Питает ноутбук аккумулятор мощностью 60 Втч, что в среднем может обеспечить автономность до 120 минут. Устройство управляется Windows 11 Pro или Home.

Поставка устройства ожидается через 2 месяца, цена — 49990 рублей.

Лэптоп FreeBook в зависимости от комплектации может быть оснащён процессорами Intel Core i5-1235u/1215u 12-го поколения, графическим чипом Intel Iris Xe Graphics/UHD Graphics 64eu. Оперативная память объёмом 16 ГБ, постоянная — 512 ГБ.

Дисплей может быть в двух конфигурациях — LCD 13,5", 2256 на 1504 Мп либо TP — мультисенсорный ёмкостный экран. У этой модели экран поворачивается на 360 градусов.

За питание отвечает батарея 38 Втч. На борту гаджета Windows 11 Pro/Home.

Цена устройства — 33990 рублей, привезти ноутбук в Россию должны через месяц.