Ноутбуки и планшеты
12:36, 09 декабря 2022
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Европа запретит завозить в Россию ноутбуки и жёсткие диски

Возможно, уже со следующей недели

В Сети появились подробности о девятом пакете европейских санкций, направленных против России. Если верить инсайдерам, то в этот раз они затронут в том числе поставку компьютеров и их комплектующих.

Европа запретит завозить в Россию ноутбуки и жёсткие диски

Фото: ФедералПресс

По данным Politico, в случае принятия свежих ограничений, в Россию будет запрещено ввозить авиационные двигатели и запчасти для них, двигатели для беспилотников.

Но куда сильнее ударит по нам с вами, простым пользователям, то, что Европа запретит поставлять в страну ноутбуки, жёсткие диски, а также фотоаппараты и объективы для них. Ожидается, что новый пакет будет введён уже в ближайшее время. Возможно, на следующей неделе.

Напомним, что ранее стало известно о том, что российский ноутбук Bitblaze Titan BM15 оказался настолько популярным, что его массовый релиз перенесли на 2023 год. Всё дело в том, что компания-производитель не успевает выпускать его в нужных количествах.

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