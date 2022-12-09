Европа запретит завозить в Россию ноутбуки и жёсткие диски

По данным Politico, в случае принятия свежих ограничений, в Россию будет запрещено ввозить авиационные двигатели и запчасти для них, двигатели для беспилотников.

Но куда сильнее ударит по нам с вами, простым пользователям, то, что Европа запретит поставлять в страну ноутбуки, жёсткие диски, а также фотоаппараты и объективы для них. Ожидается, что новый пакет будет введён уже в ближайшее время. Возможно, на следующей неделе.

Напомним, что ранее стало известно о том, что российский ноутбук Bitblaze Titan BM15 оказался настолько популярным, что его массовый релиз перенесли на 2023 год. Всё дело в том, что компания-производитель не успевает выпускать его в нужных количествах.