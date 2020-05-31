Фирменные планшеты Apple вышли из строя после установки iPadOS

Так, согласно опубликованным данным, владельцы 10,5-дюймового iPad Pro после установки обновления iPadOS 13.4.1 столкнулись с выходом устройства из строя. По словам пользователей, планшет начал работать в режиме бесконечной перезагрузки, что сделало устройство практически бесполезным. О наличии данной проблемы пользователи отметили как на форумах, так и в официальном сообществе Apple's Support Community. С данной ситуацией также столкнулись и владельцы 11-дюймового iPad Pro.

Сообщается, что проблему не удалось устранить с помощью установки свежего обновления iPadOS 13.5 или же отката к стандартным настройкам. Сама компания, в свою очередь, на сегодняшний день не комментировала сложившуюся ситуацию.