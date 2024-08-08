Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 08 августа 2024, 22:30
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Флагманский iPad Pro оказался самым востребованным среди всех планшетов Apple

Возможно, из-за производительного чипа
Аналитическая компания Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) опубликовала отчёт, согласно которому самым популярным и продаваемым планшетом Apple оказался флагманский iPad Pro, обогнавший по продажам базовую модель, а также iPad Air и iPad mini.
Флагманский iPad Pro оказался самым востребованным среди всех планшетов Apple

© Apple

Информация приведена за второй квартал 2024 года. В этот период доля рынка, занятая iPad Pro среди других планшетов Apple, составила 43%, базового iPad — 35%, iPad Air — 3%, iPad mini — 2%. По сравнению со вторым кварталом 2023 года продажи iPad Pro выросли на 5%, показатели младшего iPad не изменились.

При этом флагманская модель была представлена в мае, и весной на рынок вышли iPad Air и mini, но к этим моделям покупатели остались равнодушны.

Особенность iPad Pro — чипсет М4, который до сих пор не получил ни один компьютер Apple.

Источник:iMore
Автор:Андрей Кадуков
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