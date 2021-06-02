Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:15
Флагманский ноутбук Huawei MateBook X Pro продают на 20 тысяч дешевлеДо 30 июня
Российский ритейлер “М.Видео” запустил акцию, в рамках которой флагманский ноутбук китайского производителя Huawei — MateBook X Pro — можно приобрести на 20 тысяч дешевле.
Так, если в обычное время ноутбук продают за 129 990 рублей, то сейчас их можно купить за 109 990. Со скидкой предлагаются все представленные расцветки — Space Grey и Emerald Green.
Huawei MateBook X Pro получил 13,9 -дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц. Работает ноутбук на базе процессора Intel Core i7 10-го поколения поколения и дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX2508. Размер оперативной памяти составляет 16 ГБ, тогда как SSD 1 ТБ. Аккумулятор рассчитан на 11 часов просмотра веб-страниц, 13 воспроизведения видео, а также 15 работы в обычном режиме.
Данная акция продлится вплоть до 30 июня.