Флагманский OLED 14″ ноутбук Tecno Megabook S14 представлен официально

Экран получил диагональ 14 дюймов, разрешение 2.8K и частоту 120 Гц. Заявлена яркость 440 нит, отклик менее 0.5 мс, контрастность 1 000 000:1 и поддержка 100% DCI-P3, sRGB и Adobe RGB.

Устройство оснащено процессорами Intel Core Ultra 9 185H, Ultra 7 155H и Ultra 5 125H, которые включают до 16 ядер, 22 потоков и частоту до 5.1 ГГц. Объём оперативной памяти достигает 32 ГБ LPDDR5X, а хранилище может составлять до 2 ТБ.

В ноутбук встроены автономные ИИ-функции на базе модели Tecno AI. Среди них галерея для сортировки контента, офлайн-переводчик, инструменты для транскрибации совещаний и поиск на основе модели DeepSeek. Управление экосистемой реализовано через приложение Tecno PC Manager.

Несмотря на тонкий корпус, система охлаждения использует испарительную камеру. Заявленная автономность составляет до 10 часов. В комплект входит зарядное устройство GaN мощностью 65 Вт. Ноутбук получил веб-камеру 2 Мп, сканер отпечатка, клавиатуру с подсветкой и Wi-Fi 6E.

Цена зависит от конфигурации: от 84 999 ₽ на старте за версию с Intel Core Ultra 5 до 114 999 ₽ за модель с Ultra 9 и накопителем 2 ТБ.