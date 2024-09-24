Флагманский планшет HONOR MagicPad2 поступил в продажу в РФ

Опубликовано 24 сентября 2024, 08:001 мин.
Флагманский планшет HONOR MagicPad2 поступил в продажу в РФЦена (особенно по акции) крайне приятная
Представители М.Видео-Эльдорадо объявили о старте продаж флагманского планшета HONOR MagicPad 2 в России.
Устройство представлено в цветах «Лунный белый» и «Черный», а его цена составляет 69 990 рублей.
Также доступна комплектация с чехлом-клавиатурой и стилусом Magic-Pencil 3 за 79 990 рублей.
Планшет может похвастаться 12.3-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3К, яркостью до 1600 нит и частотой обновления 144 Гц.
В HONOR MagicPad 2 реализованы уникальные технологии защиты зрения, такие как «AI-дефокус» и «Циркадный ночной экран». Также устройство работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3 и получило конфигурацию памяти 12/256 ГБ.
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