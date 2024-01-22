Флагманский планшет Xiaomi Pad 7 Pro прошел сертификацию и готов к релизу

Новинка уже прошла сертификацию и ждет своего анонса в ближайшее время. Судя по последним утечкам, устройство будет оснащено передовыми технологиями и станет одним из самых мощных планшетов в своем классе.

Xiaomi Pad 7 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 120 Вт. Известно также, что планшет будет оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечит высокую производительность и эффективность.

Кроме того, ожидается, что новинка получит OLED-дисплей с высоким качеством изображения и улучшенными цветами. Xiaomi Pad 7 Pro также будет иметь улучшенную камеру и новую систему охлаждения, что сделает его одним из самых продвинутых планшетов на рынке.