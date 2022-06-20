Флагманский процессор Snapdragon для ноутбуков оказался заметно слабее Apple M1, вышедшего два года назад

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Флагманский процессор Snapdragon для ноутбуков оказался заметно слабее Apple M1, вышедшего два года назадЖдём новой, более удачной модели
В 2020 году Apple представила свой первый ARM-процессор для ноутбуков и ПК — M1. С тех пор у компании вышло несколько подобных чипов, в том числе и новейший M2. А чем ответила Qualcomm?
Один из крупнейших производителей мобильных SoC выпустил собственное флагманское решение для ноутбуков — Snapdragon 8cx Gen 3. И в Сети появилось тестирование процессора, проведённое при помощи популярного бенчмарка Geekbench 5.
В качестве «подопытного» был выбран единственный ноутбук на базе данного ARM-процессора Qualcomm — Lenovo ThinkPad X13s. Устройству удалось набрать всего 1111 баллов в одноядерном и 5764 балла в многоядерном тестах:
Результат достаточно скромный — тот же M1 двухлетней давности, используемый в iPad, смог набрать в тот же бенчмарке 1699 и 7314 баллов соответственно.