Флагманский процессор Snapdragon для ноутбуков оказался заметно слабее Apple M1, вышедшего два года назад

Один из крупнейших производителей мобильных SoC выпустил собственное флагманское решение для ноутбуков — Snapdragon 8cx Gen 3. И в Сети появилось тестирование процессора, проведённое при помощи популярного бенчмарка Geekbench 5.

В качестве «подопытного» был выбран единственный ноутбук на базе данного ARM-процессора Qualcomm — Lenovo ThinkPad X13s. Устройству удалось набрать всего 1111 баллов в одноядерном и 5764 балла в многоядерном тестах: