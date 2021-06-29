Флагманский Xiaomi Mi Notebook Pro X станет самым дорогим ноутбуком компании

С тех пор много воды утекло. Китайский бренд успел показать немало новых устройств в совершенно разных ценовых категориях. И, как стало известно, грядущая новинка станет самым дорогим ноутбуков Xiaomi в базовой комплектации — его оценили в 1500 долларов (около 110 тыс рублей), пишет ITHome.