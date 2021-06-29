Флагманский Xiaomi Mi Notebook Pro X станет самым дорогим ноутбуком компании

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 16:26
Флагманский Xiaomi Mi Notebook Pro X станет самым дорогим ноутбуком компанииЦена сравнима со свежими MacBook от Apple
Компания Xiaomi замелькала в сегменте ноутбуков около пяти лет назад. Первый её продукт в этой области — Mi Notebook Air — произвёл фурор как «дешёвый убийца Apple MacBook».
С тех пор много воды утекло. Китайский бренд успел показать немало новых устройств в совершенно разных ценовых категориях. И, как стало известно, грядущая новинка станет самым дорогим ноутбуков Xiaomi в базовой комплектации — его оценили в 1500 долларов (около 110 тыс рублей), пишет ITHome.
Для сравнения, MacBook Air M1 в версии 8/256 ГБ обойдётся примерно в 100 тыс рублей;
Отметим, что в Mi Notebook Pro X (а именно такое названию приписывают устройству) получит процессоры Intel Tiger Lake-H35, а также видеокарту NVIDIA RTX 3050 Ti и оперативную память LPDDR4X-4266 МГц.