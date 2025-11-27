Framework убрала почти всю оперативку из продажи — у компании кончились запасы

Опубликовано 27 ноября 2025, 08:111 мин.
Framework убрала почти всю оперативку из продажи — у компании кончились запасыДальше будет только хуже
Производитель модульных ноутбуков Framework заявил, что вынужден временно снять со своего магазина почти все отдельные модули оперативной памяти.
На складе остались только два варианта DDR4 — по 8 и 16 ГБ. Остальные позиции, включая восстановленные модули, отмечены как «Скоро в продаже».
Представители фирмы объяснили, что не повышали цены, но делистинг нужен, чтобы отвадить перекупщиков и сохранить память для покупателей DIY‑версий ноутбуко. Заказчики, собирающие новые системы, всё ещё могут выбрать DDR5‑память по старым ценам.
Framework предупредила, что поставщики подняли закупочные цены, поэтому в ближайшие месяцы модули подорожают.
Напомним, что дефицит возник из‑за того, что крупнейшие производители DRAM продали мощности компаниям вроде OpenAI, а мелким игрокам остаются лишь крохи. И ситуация вряд ли станет лучше в ближайший год.