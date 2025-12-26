Framework вновь повысит цены на DDR5-память в своих продуктах

По словам Framework, за последний год закупочные цены на DDR5 выросли в 3–5 раз. В результате компания была вынуждена пересмотреть прайс для конечных пользователей.

Теперь память обходится примерно в $10 за 1 ГБ. Производитель подчеркивает, что даже после повышения, его цены остаются ниже среднерыночных. В качестве сравнения Framework приводит Apple, где стоимость оперативной памяти в ноутбуках может достигать $25 за 1 ГБ.

Предыдущее подорожание произошло всего пару недель назад — тогда DDR5 в устройствах Framework подорожала сразу на 50%. Текущая корректировка стала продолжением давления со стороны рынка памяти.