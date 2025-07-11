Galaxy Tab S11 и S11 Ultra выйдут в сентябре — компактный 11" экран возвращается

Линейка включает две модели — базовую Galaxy Tab S11 и продвинутую Tab S11 Ultra. В отличие от прошлогодней линейки, Plus-версия на этот раз не предусмотрена.

Galaxy Tab S11 получит 11-дюймовый AMOLED-дисплей и аккумулятор ёмкостью 8400 мАч, а модель Ultra — гигантский 14,6-дюймовый экран. Обе новинки будут работать на чипсете MediaTek Dimensity 9400+, с Android 16 и оболочкой One UI 8.

Основной акцент Samsung делает на интеграции Galaxy AI — ИИ-функций для повышения продуктивности, многозадачности и взаимодействия с другими устройствами.

Несмотря на скромные результаты обычной версии в тестах производительности, Galaxy Tab S11 Ultra показал значительно более высокие баллы.

Возвращение 11-дюймовой модели порадует поклонников компактных планшетов. Старт продаж ожидается осенью, предзаказы откроются ближе к релизу на официальном сайте Samsung и у ритейлеров.