Гарантию на ноутбуки Digma Pro расширили до 2 лет

Это касается всех ноутбуков, приобретенных с января 2025 года. Владельцы таких устройств смогут воспользоваться расширенной гарантией в авторизованных сервисных центрах по всей России. По словам Андрея Монаенкова, руководителя отдела закупок DIGMA PRO, увеличение срока гарантии подчеркивает доверие бренда к своей продукции.

На сегодняшний день в ассортименте бренда представлено пять линеек ноутбуков: Pactos, Fortis, Parvus, Sprint и Breve. Эти устройства оснащены процессорами Intel Core (10-го и 12-го поколения) и AMD Ryzen (7000-й серии). Кроме того, пользователи Digma PRO могут самостоятельно обновлять оперативную память и жесткий диск без потери гарантии.