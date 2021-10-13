Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 22:11
1 мин.
Где посмотреть презентацию AirPods 3 и новых MacBook Pro (M1X)Для этого даже не обязательно иметь технику Apple
Накануне Apple объявила дату октябрьской презентации. Теперь же компания запустила онлайн-трансляцию на YouTube, посмотреть которую смогут все желающие.
Стрим будет доступен по ссылке. Его начало намечено на 18 октября в 20:00 по московскому времени. Вероятнее всего, как и в прошлые разы, нам покажут заранее записанный ролик с субтитрами, в том числе на русском языке.
По данным инсайдеров, в рамках презентации нас ждёт анонс новых ноутбуков. Особенно интересен дебют MacBook Pro 14” — ранее на рынке был представлена лишь 13-дюймовая модель. Также отличительной особенностью новинок должны стать чип M1X и возвращение портов USB-A, HDMI и SD-картридера.
Также источники рассказали, что Apple покажет AirPods 3. Устройство будет напоминать по дизайну AirPods Pro, но при этом останется вакуумными наушниками.