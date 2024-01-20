Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 20 января 2024, 06:00
1 мин.

Гендиректор Intel: завод в Германии по производству чипов станет ведущим в мире

Дорожную карту производства представят в феврале
Генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, во время Всемирного экономического форума в Давосе объявил, что их завод в Магдебурге, в Германии, станет не только самым передовым в Европе по производству чипов, но и займет ведущее место в мире.
Гендиректор Intel: завод в Германии по производству чипов станет ведущим в мире

© Ferra.ru

Он сообщил, что Магдебургский завод будет производить чипы Intel 18A, обладающие передовыми технологиями, работающими на уровне всего 1,5 нанометра. Гелсингер подчеркнул, что после запуска завода Магдебург обгонит мировые стандарты, производя чипы с технологией до 1,5 нм, что превзойдет уже передовую технологию Intel 18A (2 нм и ниже).

Ожидается, что Intel представит свою дорожную карту производства в конце февраля, где будет раскрыто, какие предприятия станут первыми, используя новый технологический узел.

Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак
Теги:
#INTEL
,
#производство
,
#завод
,
#технологии
,
#разработка
Новости партнеров
Новости партнеров