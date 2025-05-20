Гибкий ноутбук HUAWEI MateBook Fold официально показали — экран 18" и вес 1,16 кг

Устройство весит всего 1,16 кг и в разложенном виде имеет толщину 7,3 мм. Основной акцент сделан на экране: 18-дюймовая OLED-матрица с двойным слоем, разрешением 3,3K, пиковой яркостью 1600 нит и поддержкой HDR Vivid.

Это также первый ноутбук с LTPO-дисплеем, что обеспечивает адаптивную частоту обновления и низкое энергопотребление.

В сложенном виде экран имеет соотношение сторон 3:2, в разложенном — 4:3. HUAWEI оснастила ноутбук самой длинной в индустрии петлей — 285 мм. Она обеспечивает высокую прочность и широкий диапазон устойчивого раскрытия: от 0 до 150 градусов.