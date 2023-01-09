Гигантомания: Apple передумала выпускать компактный 12-дюймовый MacBook, но выпустит MacBook Air с ещё большим дисплеем

Не последнюю роль в этом сыграло и то, что сама компания разослала нынешним владельцам ноутбука опрос, предполагающий потенциальное возрождение продукта. Но, по данным инсайдеров, Apple не планирует воскрешать девайс.

Стоит отметить, что 12-дюймовый MacBook явно опередил своё время с точки зрения дизайна — актуальные MacBook Air M1 заметно напоминают его. В том числе внешним видом и пассивным охлаждением.

Вместо MacBook 12”, как пишут источники, Apple сосредоточилась на новых продуктах. Таких, например, как более крупный MacBook Air с 15,5-дюймовым дисплеем. Его запуск ожидается уже весной 2023 года.