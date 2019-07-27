Главный конкурент iPad Pro показан во всех подробностях

В сети появились качественные рендеры готовящегося к выпуску планшета Samsung Galaxy Tab S6, пока не представленного официально. Изображения опубликовал индийский пользователь Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) в Twitter.
Планшет показан со всех сторон в трёх цветовых вариантах корпуса — сером, голубом и розовом. Фирменный стилус S-Pen может крепиться на магнитах к корпусу, совсем как новый iPad Pro. По мнению источника, место для крепления стилуса выбрано неудачно.
Согласно более ранним утечкам, планшет получит процессор Snapdragon 855, большой 10,5-дюймовый экран, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.
Как ожидается, планшет Samsung Galaxy Tab S6 представят мероприятии Unpacked 7 августа 2019 года одновременно с флагманским фаблетом Galaxy Note 10.