Главный конкурент iPad Pro показан во всех подробностях

В сети появились качественные рендеры готовящегося к выпуску планшета Samsung Galaxy Tab S6, пока не представленного официально. Изображения опубликовал индийский пользователь Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) в Twitter.

Планшет показан со всех сторон в трёх цветовых вариантах корпуса — сером, голубом и розовом. Фирменный стилус S-Pen может крепиться на магнитах к корпусу, совсем как новый iPad Pro. По мнению источника, место для крепления стилуса выбрано неудачно.