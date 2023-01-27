Google использует IPS-дисплей вместо AMOLED в планшете Pixel Tablet и откажется от выпуска Pro-версии

И вот, благодаря инсайдерам, стало известно, что изначально поисковый гигант планировал представить две вариации планшета — Pixel Tablet и Pixel Tablet Pro.

Однако новые подробности, которыми поделился исследователь авторитетный источник Куба Войцеховски, показывают, что существует только один вариант планшета, то есть Pro-версия была отменена.

Он также рассказал, что первый планшет Google получит 8 ГБ оперативной памяти Samsung LPDDR5 и 256 ГБ внутреннего хранилища Kioxia UFS. Он получит боковой сканер отпечатка пальцев и IPS-дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей.