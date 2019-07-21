Google изобрела ноутбук-планшет заново

Описанное в патенте устройство довольно сильно напоминает Microsoft Surface Book. Судя по всему, если Google решится выпустить такой ноутбук-планшет он будет прямым конкурентом модели Microsoft.

В патенте описывается, в том числе, «метод автоматического переключения пользовательского интерфейса в персональном вычислительном устройстве между конфигурацией ноутбука и конфигурацией планшета».

Также в патенте описываются несколько аппаратных конфигураций, включающих шарнирный механизм крепления с зажимами для полного или частичного отделения модуля с дисплеем от базового модуля.