Ноутбуки и планшеты
Сегодня 18:33
Google официально представила доступный ноутбук Pixelbook Go
Цена на устройство начинается от 649 долларов
В рамках ежегодной презентации Google анонсировала новый ноутбук — Pixelbook Go. Устройство работает на базе фирменной операционной системы Chrome OS, а также избавилось от возможности развернуть себя на 180 градусов, как это было в прошлых поколениях.
Характеристики ноутбука приятного удивляют, учитывая его цену. Так, устройство получило 13,3-дюймовый сенсорный экран, соотношение сторон которого составляет 16:9. В качестве процессора выступают решения от Intel — Core m3, Core i5 и Core i7. Оперативной памяти в ноутбуке от 8 до 16 ГБ, а постоянной SSD-памяти — 64, 128 и 256 ГБ. Компания обещает в Pixelbook Go до 12 часов автономной работы.
Устройство прямо сейчас доступно для предзаказа в черном цвете. В дальнейшем станет доступна и версия Pixelbook Go в розовом цвете. Точной даты старта продаж ноутбука компания не назвала. Зато известна цена — она будет начинаться от 649 долларов.
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