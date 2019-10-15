Google официально представила доступный ноутбук Pixelbook Go

Характеристики ноутбука приятного удивляют, учитывая его цену. Так, устройство получило 13,3-дюймовый сенсорный экран, соотношение сторон которого составляет 16:9. В качестве процессора выступают решения от Intel — Core m3, Core i5 и Core i7. Оперативной памяти в ноутбуке от 8 до 16 ГБ, а постоянной SSD-памяти — 64, 128 и 256 ГБ. Компания обещает в Pixelbook Go до 12 часов автономной работы.