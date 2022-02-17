Google перечислила устройства, на которые не стоит устанавливать её новую операционную систему

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 11:06
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Google перечислила устройства, на которые не стоит устанавливать её новую операционную системуНо «не стоит» не значит «нельзя»
Не прошло и дня, как Google анонсировала свою новую систему Chrome OS Flex, как компания уже выкатила «рекомендации», касательно того, на какие устройства новинку не стоит устанавливать.
Так, представители поискового гиганта заявили, что ноутбуки Chromebook, у которых истёк срок действия автоматического обновления (AUE) или наступил конец срока службы (EOL), не стоит обновлять до новой ОС.
Объяснил он это тем, что хоть система и может быть установлена, она не будет поддерживаться.
Напомним, что Chrome OS Flex в первую очередь создавалась для работы на старых Windows-компьютеров и Mac. При этом протестировать операционку можно с помощью загрузочной флешки. Правда, в таком случае компания предупреждает о возможных ограничениях такого варианта, связанных с объёмом памяти.
Источник: Google