Google перечислила устройства, на которые не стоит устанавливать её новую операционную систему

Так, представители поискового гиганта заявили, что ноутбуки Chromebook, у которых истёк срок действия автоматического обновления (AUE) или наступил конец срока службы (EOL), не стоит обновлять до новой ОС.

Объяснил он это тем, что хоть система и может быть установлена, она не будет поддерживаться.

Напомним, что Chrome OS Flex в первую очередь создавалась для работы на старых Windows-компьютеров и Mac. При этом протестировать операционку можно с помощью загрузочной флешки. Правда, в таком случае компания предупреждает о возможных ограничениях такого варианта, связанных с объёмом памяти.