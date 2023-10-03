Google представила более мощные ноутбуки для учёбы Chromebook с ИИ-вебкамерой

Сегодня поисковый гигант представил новую категорию — Chromebook Plus. В неё войдут ноутбуки, которые обеспечат вдвое большую производительность и будут оснащены встроенными приложениями Google вместе с мощными ИИ-возможностями.

Базовая цена таких ноутбуков — $399. Максимальная, на данный момент, $800.

Все ноутбуки Chromebook Plus предлагают более быстрые процессоры и вдвое больше памяти и хранилища, что позволяет легко справляться с базовыми задачами. Они также оснащены дисплеем FullHD IPS и ИИ-вебкамерой 1080p+.

Новинки будут доступны для заказа у крупных розничных продавцов в США начиная с 8 октября 2023 года. В Канаде и Европе новые ноутбуки Chromebook Plus поступят в продажу 9 октября 2023 года.