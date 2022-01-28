Google работает над "будущим компьютерной техники". И это планшеты

В вакансии "Старший инженерный менеджер, Android Tablet App Experience", Google заявляет, что будущее компьютерной техники смещается в сторону более мощных и функциональных планшетов.

Другие объявления указывают на то, что "Android Tablets" - это не конкретное производство своих планшетов. В задачи этой команды входит тесное сотрудничество с производителями комплектующих и разработчиками приложений, а также с ОС Android. Соучредитель Android Рич Майнер в марте 2021 года присоединился к подразделению операционной системы - как заметил Джей Ар Рафаэль из Computerworld.

Учитывая, что усилия в основном направлены на сторонних производителей комплектующих, можно сказать, что в настоящее время нет никаких признаков того, что аппаратное подразделение Google планирует создать свой планшет.