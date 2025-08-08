Google случайно раскрыл планшет Galaxy Tab S10 Lite раньше времени — Exynos 1380, Android 15 и 8000 мАч

Google случайно раскрыл планшет Galaxy Tab S10 Lite раньше времени — Exynos 1380, Android 15 и 8000 мАчВыглядит как отличный бюджетный вариант
Там были раскрыты ключевые характеристики устройства, а также его внешний вид.
Судя по всему, Galaxy Tab S10 Lite получит 10,95-дюймовый дисплей с разрешением 1320 × 2112 пикселей и плотностью 240 ppi. Планшет будет работать на базе Android 15 с оболочкой One UI. В качестве процессора новинки выступит фирменный чип Exynos 1380, дополненный 6 ГБ оперативной памяти.
На изображении планшета заметны довольно широкие рамки вокруг экрана и фронтальная камера, расположенная в горизонтальной ориентации. Кнопки питания и регулировки громкости находятся на правой грани устройства.
Ожидается, что Galaxy Tab S10 Lite получит аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
По слухам, официальный анонс может состояться уже в августе. Планшет станет более доступной версией в линейке, где также ждут Galaxy Tab S11 и S11 Ultra.