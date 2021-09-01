Google создаст процессор для своих ноутбуков и планшетов

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 21:29
Google создаст процессор для своих ноутбуков и планшетовПока это информация от инсайдеров
Google к 2023 году планирует все свои ноутбуки и планшеты перевести на процессоры собственной разработки.
Пока это инсайдерская информация – об этом пишет издание Nikkei Asia. Предположительно, уже в 2023 году указанная электроника Google будет иметь процессоры собственной разработки компании. Отмечается, что это предсказуемый шаг для производителя, учитывая, что все основные конкуренты переходят на свои процессоры и становятся независимыми от внешних поставщиков.
От Google пока никаких комментариев не последовало.