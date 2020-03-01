Google значительно снизила стоимость фирменных планшетов

Так, модификация, работающая на базе Intel Core m3 с 8 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти стоит всего 499 долларов, тогда как на старте продаж ее можно было приобрести за 799 долларов. Кроме того, значительно подешевела и версия на базе Intel Core i5 на 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней. Если раньше данная модель стоила 999 долларов, то сейчас ее можно ухватить всего за 599 долларов.