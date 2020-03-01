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Сегодня 12:31
Google значительно снизила стоимость фирменных планшетов
Речь о Google Pixel Slate
Буквально на этой неделе Google значительно снизила стоимость фирменных планшетов. Речь о Google Pixel Slate, представленные еще два года назад.
Так, модификация, работающая на базе Intel Core m3 с 8 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти стоит всего 499 долларов, тогда как на старте продаж ее можно было приобрести за 799 долларов. Кроме того, значительно подешевела и версия на базе Intel Core i5 на 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней. Если раньше данная модель стоила 999 долларов, то сейчас ее можно ухватить всего за 599 долларов.
А на 700 долларов дешевле первоначальной стоимости можно приобрести планшет на базе Intel Core i7 с 8 Гб/256 Гб памяти. Напомним, что ранее данное устройство можно было приобрести за 1599 долларов, тогда как сейчас его стоимость упала до 899 долларов. Стоит отметить, что бонусом к покупке Google дарит официальную клавиатуру, а также стилус.