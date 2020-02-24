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Грядущий iPad Pro 2020 получит главную особенность флагманских iPhone 11 и 11 Pro

Правда, не до конца понятно, сколько камер будет установлено в этой “особенности”
Популярный дизайнер и интернет-инсайдер Бен Гескин опубликовал в сети новое изображение, на этот раз демонстрирующее внешний вид защитного чехла для флагманского планшета iPad Pro 2020.

Судя по всему, грядущая новинка от Apple получит самую главную особенность флагманских iPhone 11 и 11 Pro в лице квадратного блока основной камеры. Таким образом iPad Pro в очередной раз получит такое улучшение железного характера, которое сделает планшет еще более недоступным для своих же конкурентов от таких брендов как Huawei, Samsung и т.д. Единственное, что нельзя сказать наверняка — сколько именно модулей камеры будет установлено в iPad. Квадратный блок использовался и в iPhone 11, и в iPhone 11 Pro, но при этом в первом была установлена лишь двойная основная камера, в то время как во втором устройстве имелось сразу три “глазка” для съемки фото и видео.

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Напомним, что судя по последним данным, Apple может представить новое поколение собственных планшетов уже совсем скоро — 31 марта. В этот же день нас ожидает анонс нового поколения недорогого iPhone — iPhone 9.