Грядущий iPad Pro 2020 получит главную особенность флагманских iPhone 11 и 11 Pro

Судя по всему, грядущая новинка от Apple получит самую главную особенность флагманских iPhone 11 и 11 Pro в лице квадратного блока основной камеры. Таким образом iPad Pro в очередной раз получит такое улучшение железного характера, которое сделает планшет еще более недоступным для своих же конкурентов от таких брендов как Huawei, Samsung и т.д. Единственное, что нельзя сказать наверняка — сколько именно модулей камеры будет установлено в iPad. Квадратный блок использовался и в iPhone 11, и в iPhone 11 Pro, но при этом в первом была установлена лишь двойная основная камера, в то время как во втором устройстве имелось сразу три “глазка” для съемки фото и видео.