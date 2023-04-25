Гудбай, Windows? Минцифры предложило устанавливать российскую операционную систему на все ввозимые в страну компьютеры

Но если соответствующий законопроект будет принят, «отвертеться» не получится из-за риска изъятия товара. В этом видят плюсы: инициатива Минцифры поможет бороться с нелегальными поставками компьютеров на Windows без обновлений безопасности.

При этом представитель РАТЭК Антон Гуськов отметил, что в случае введения обязанности продавцов предустанавливать на импортные компьютеры российскую ОС, пострадает рынок. Это может повлиять на удорожание продукции. Также установка двух систем на некоторых устройствах невозможна технически.

Отмечается, что речь идёт о российских ОС Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», базирующихся на Linux.