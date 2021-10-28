Honor бесплатно выдаст ноутбуки на месяц сомневающимся в выборе покупателям

Компания провела опрос среди 2 тысяч россиян, в ходе которого выяснилось, что 83% респондентов покупают ноутбуки для личного пользования, но 57% из них оказываются неудовлетворёнными покупкой.

Также, согласно опросу, в среднем россияне готовы приобрести новый ноутбук по цене не дороже 50-80 тысяч рублей, экономя ради этого на покупке одежды — 32% опрошенных, на походах в салоны красоты — 18% и путешествиях — 19% респондентов. По этой причине участники опроса готовы совершать такую покупкe не чаще, чем один раз в 4-5 лет.

Помимо этого, 57% опрошенных заявили о востребованности программ по тестированию устройств перед приобретением. А 58% россиян подчеркнули, что готовы отказаться от покупки устройств любимого бренда в случае, если устройство другого бренда после тестирования покажет себя с лучшей стороны.

На основании таких предпочтений пользователей Honor запускает специальный сервис, с помощью которого можно выбрать понравившееся устройство бренда в категории ноутбуков и взять его на тестирование перед покупкой на срок от 1 до 4 недель для ознакомления.

В рамках программы тестирования Test&Buy пользователи смогут выбрать ноутбуки HONOR MagicBook на базе процессоров Intel Core 11-го поколения, HONOR MagicBook на базе AMD Ryzen 5 5500U и HONOR MagicBook X, оборудованные процессорами Intel Core 10-го поколения.

Для участия в программе нужно оставить заявку на официальном сайте, дождаться подтверждения и подписать договор. В случае положительного решения пользователи смогут бесплатно получить выбранный ноутбук для тестирования на срок от одной до четырёх недель.