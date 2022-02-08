HONOR привезла в Россию свой самый крутой бизнес-ноутбук MagicBook 16. Что в нем интересного?

Автономность: HONOR MagicBook 16 получил аккумулятор емкостью 56 Вт⋅ч, что позволяет работать с офисными задачами до 8 часов и воспроизводить локальные видео 1080p до 8,8 часов. С помощью фирменного зарядного устройства с технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge 65 Вт ноутбук можно зарядить до 50% за 30 минут и до 100% за 1,5 часов.

Экосистемные решения: представлены функцией «Мультиэкран» для отображения экрана смартфона HONOR на ноутбуке, передачи файлов между устройствами и управления смартфоном с помощью клавиатуры и мыши.

А еще: ноутбук оснащен сканером отпечатков, полноразмерной клавиатурой с подсветкой и крупным тачпадом со встроенным NFC для подключения к смартфонам.