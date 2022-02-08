HONOR привезла в Россию свой самый крутой бизнес-ноутбук MagicBook 16. Что в нем интересного?За депозит дают 9000 рублей скидки
Компания HONOR представила для российского рынка ноутбук HONOR MagicBook 16, который оснащен 16,1-дюймовым FullView-экраном, производительным процессором AMD Ryzen™ 5000 серии, емким аккумулятором с быстрой зарядкой, а также получил новые опции для экосистемного взаимодействия с другими устройствами производителя.
Дизайн: корпус изготовлен из металла, единственны вариант расцветки — космический серый. Вес продукта составляет 1,84 кг, толщина — 18,2 мм.
Экран: 16,1-дюймовый антибликовый FullView-экран с узкими рамками 5,1 мм обладает полезной площадью 87,3% и углом обзора 170 градусов. Охват палитры sRGB составляет 100%, яркость дисплея — 300 нит. Кроме того, экран оснащен режимом защиты зрения с сертификацией TÜV Rheinland по снижению уровня синего света.
Производительность: ноутбук работает на базе процессора AMD RyzenTM 5 5600H с двухканальной оперативной памятью 16 ГБ и встроенным накопителем 512 ГБ. При подключении зарядного устройства в HONOR MagicBook 16 предусмотрен производительный режим, с активацией сочетанием «Fn+P»и повышением мощности до 43%.
Автономность: HONOR MagicBook 16 получил аккумулятор емкостью 56 Вт⋅ч, что позволяет работать с офисными задачами до 8 часов и воспроизводить локальные видео 1080p до 8,8 часов. С помощью фирменного зарядного устройства с технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge 65 Вт ноутбук можно зарядить до 50% за 30 минут и до 100% за 1,5 часов.
Экосистемные решения: представлены функцией «Мультиэкран» для отображения экрана смартфона HONOR на ноутбуке, передачи файлов между устройствами и управления смартфоном с помощью клавиатуры и мыши.
А еще: ноутбук оснащен сканером отпечатков, полноразмерной клавиатурой с подсветкой и крупным тачпадом со встроенным NFC для подключения к смартфонам.
HONOR MagicBook 16 начнет продаваться в официальном интернет-магазине с 18 февраля, кроме того, с этой же даты его можно будет купить в фирменной рознице бренда и в магазинах партнеров. Цена вопроса — 80 000 рублей. Но при наличии твердой уверенности в покупке есть шанс забрать его дешевле. Можно сейчас внести депозит 1000 рублей, тогда скидка на HONOR MagicBook 16 в день старта продаж составит 9000 руб.