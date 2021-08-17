Honor объявил скидки к учебному году на ноутбуки, умные часы и наушники

Как отмечено в релизе компании, все устройства можно будет приобрести со скидкой до 20 000 рублей. Скидки распространяются на смартфоны, умные часы, беспроводные TWS-наушники и ноутбуки.

Как отмечается, на смартфон HONOR 10X Lite скидка составит 1 000 рублей. На смарт-часы HONOR Watch GS Pro — 3 000 рублей, а HONOR Watch ES, HONOR Magic Watch 2 46 мм и HONOR Magic Watch 2 42 мм можно будет приобрести с выгодой в размере 1 000 рублей. TWS-наушники можно получить со скидкой 3 000 рублей.

Что касается ноутбуков, самая выгодная скидка составит 20 000 рублей, на модель HONOR MagicBook Pro Intel Core i5-10210U (16 Гб + 512 Гб). На обновлённые модели HONOR MagicBook 14 Intel Core i7-1165G7 11-го поколения (16 Гб + 512 Гб) и HONOR MagicBook 14 Intel Core i5-1135G7 11-го поколения (8 Гб + 512 Гб) скидка будет 10 000 и 7 000 рублей соответственно.

Также отмечено, что покупатели смогут получить самые большие скидки благодаря имеющимся скидочным купонам.